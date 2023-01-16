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Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч солдатів

Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 07:16
Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч солдатів
Українські захисники знищують ворога. Фото ілюстративне з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових, 3 118 танків та 2 099 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків – 3 118 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,
  • артилерійських систем – 2 099 (+5) од,
  • РСЗВ – 438 (+1) од,
  • засобів ППО – 220 (+1) од,
  • літаків – 286 (+0) од,
  • гелікоптерів – 276 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,
  • крилатих ракет – 749 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 17 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,
  • спеціальної техніки – 190 (+3) од.

Дані уточнюються.

Теми: РосіявійнаГенштаб
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