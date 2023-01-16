Росія у війні проти України вже втратила понад 116 тисяч солдатів

Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 116 080 військових, 3 118 танків та 2 099 артилерійських систем.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.01.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 116 080 (+790) осіб ліквідовано,

танків – 3 118 (+12) од,

бойових броньованих машин – 6 204 (+21) од,

артилерійських систем – 2 099 (+5) од,

РСЗВ – 438 (+1) од,

засобів ППО – 220 (+1) од,

літаків – 286 (+0) од,

гелікоптерів – 276 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 872 (+0) од,

крилатих ракет – 749 (+0) од,

кораблів/катерів – 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 870 (+24) од,

спеціальної техніки – 190 (+3) од.

Дані уточнюються.