Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия в войне против Украины уже потеряла более 116 тысяч солдат

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 08:16
Украинские защитники уничтожают врага. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в захватнической войне против Украины уже потеряла 116 080 военных, 3 118 танков и 2 099 артиллерийских систем.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.01.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 116 080 (+790) человек ликвидировано,
  • танков – 3 118 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 6 204 (+21) ед,
  • артиллерийских систем – 2 099 (+5) ед,
  • РСЗО – 438 (+1) ед,
  • средств ПВО – 220 (+1) ед,
  • самолетов – 286 (+0) ед,
  • вертолетов – 276 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 872 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 749 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 17 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 870 (+24) ед,
  • специальной техники – 190 (+3) ед.

Данные уточняются.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов – Генштаб

ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова

В результате удара по Днепру разрушено более 200 квартир – ОП

Видим, что готовит Россия, и пытаемся уменьшить ее потенциал – Зеленский

В Киеве шли на грани графика отключений, чтобы не стало еще хуже – Yasno

За должность директора НАБУ дальше будут бороться 22 кандидата

Все новости...
Росcия
Глава МИД Албании жестко отреагировала на преступление РФ в Днепре
Удар по Днепру: количество погибших возросло до 35
ISW спрогнозировал сценарии "решительных стратегических действий России" в войне против Украины в 2023 году
Последние новости
06:45
Силы обороны отбили атаки оккупантов в районах более 20 населенных пунктов – Генштаб
05:58
ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова
04:49
Правительство Британии впервые воспользовалось правом заблокировать принятие закона в Шотландии
04:32
В российском Белгороде раздавались взрывы. Местные власти говорят, что работала ПВО
03:45
ЦНС: В Каховке медучреждение перестало обслуживать гражданских, чтобы лечить оккупантов
02:43
Украинка обыграла россиянку на Australian Open, несмотря на крики фанатов с флагом России и футболками с Путиным
01:59
Белград проверит информацию об участии сербов в войне на стороне России
01:29
В результате удара по Днепру разрушено более 200 квартир – ОП
00:31
Глава МИД Австрии призывает "не перегнуть палку" в отношениях с Россией
00:19
Сумщина: россияне за сутки обстреляли две приграничные громады
Все новости...