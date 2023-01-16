Британська розвідка вказала, що є ключовим для обох сторін для проривів на Донбасі

В останні шість тижнів і Україна, і РФ досягли обмежених успіхів, але для оперативних проривів обом сторонам необхідно створити з’єднання боєздатних військ, здатних використати ці успіхи.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії.

Повідомляється, що протягом вихідних тривали інтенсивні бойові дії як біля Кремінної, так і на Бахмутському напрямку фронту на Донбасі. Станом на 15 січня 2023 року Збройні Сили України майже напевно утримували позиції в Соледарі, незважаючи на тривалі обстріли з боку "групи Вагнера", зазначає британська розвідка.

Навколо Кремінної, за даними Міноборони Британії, бойові дії характеризуються складною серією локальних атак та контратак у лісистій місцевості. Проте загалом ЗСУ продовжують поступово просувати свою лінію фронту на схід на околиці Кремінної.

"За останні шість тижнів і Росія, і Україна досягли вистражданих, але обмежених успіхів у різних секторах. За цих обставин ключовим оперативним завданням для обох сторін є формування з'єднань боєздатних військ, здатних використати тактичні успіхи для створення оперативних проривів", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, раніше британська розвідка розповіла про роль російських десантників у боях на підступах до Кремінної.