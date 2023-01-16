Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 08:45
Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе
Украинские защитники. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для создания оперативных прорывов обеим сторонам необходимо формировать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что в течение выходных продолжались интенсивные боевые действия как у Кременной, так и на Бахмутском направлении фронта на Донбассе. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны "группы Вагнера", отмечает британская разведка.

Реклама:

Вокруг Кременной, по данным Минобороны Великобритании, боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток на окраине Кременной.

"За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли выстраданных, но ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование соединений боеспособных войск, способных использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – говорится в обзоре.

Напомним, ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ДонбассРосcиявойнаразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Донбасс
Почти 70% украинцев хорошо и нейтрально относятся к крымчанам в оккупации, хуже – к жителям востока
"Чем больше твой окоп похож на могилу, тем больше шансов выжить". Что спасает, раздражает, удивляет и радует солдат на фронте
Украинцы уменьшили наступательный потенциал россиян на двух направлениях – Маляр
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: