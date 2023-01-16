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Британская разведка указала, что будет ключевым для оперативных прорывов на Донбассе

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 09:45
Украинские защитники. Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В последние шесть недель и Украина, и РФ достигли ограниченных успехов, но для создания оперативных прорывов обеим сторонам необходимо формировать соединения боеспособных войск, способных использовать эти успехи.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании.

Сообщается, что в течение выходных продолжались интенсивные боевые действия как у Кременной, так и на Бахмутском направлении фронта на Донбассе. По состоянию на 15 января 2023 года Вооруженные силы Украины почти наверняка удерживали позиции в Соледаре, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны "группы Вагнера", отмечает британская разведка.

Вокруг Кременной, по данным Минобороны Великобритании, боевые действия характеризуются сложной серией локальных атак и контратак в лесистой местности. Однако в целом ВСУ продолжают постепенно продвигать свою линию фронта на восток на окраине Кременной.

"За последние шесть недель и Россия, и Украина достигли выстраданных, но ограниченных успехов в различных секторах. В этих обстоятельствах ключевой оперативной задачей для обеих сторон является формирование соединений боеспособных войск, способных использовать тактические успехи для создания оперативных прорывов", – говорится в обзоре.

Напомним, ранее британская разведка рассказала о роли российских десантников в боях на подступах к Кременной.

Темы: ДонбассРосcиявойнаразведка
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