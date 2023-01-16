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В Італії заарештували боса сицилійської мафії

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 10:43

Італійські карабінери вранці 16 січня заарештували боса сицилійської мафії Маттео Мессіну Денаро, який 30 років переховувався від правосуддя.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Agenzia Nova.

Чоловік був заарештований в одній з приватних клінік Палермо карабінерами підрозділів ROS, GIS та територіальних команд Сицилійського легіону в рамках розслідування, яке координується прокуратурою Палермо.

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"Маттео Мессіна Денаро заарештований! Вітаю сили порядку, судову владу, тисячі людей, які щодня, в тиші, працюють, щоб захистити справедливість. Дякую ROS та слідчим за їхню роботу!" – заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

"Після тридцяти років в бігах бос Маттео Мессіна Денаро опинився в наручниках. З глибоким розчуленням подякував жінкам і чоловікам держави, які ніколи не здавалися, підтверджуючи правило, що рано чи пізно навіть найбільші злочинці в бігах вистежуються і притягуються до відповідальності" заявив віцепрем’єр, міністр інфраструктури та транспорту Маттео Сальвіні.

"Це прекрасний день для Італії, який слугує попередженням для мафії: інституції та наші герої в погонах ніколи не здаються", - додав він.

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Син старого мафіозного боса Кастельветрано Чіччо, історичний союзник Корлеонезі Тото Ріна, Маттео Мессіна Денаро перебував у бігах з літа 1993 року, коли в листі, написаному своїй тодішній дівчині Анджелі, після мафіозних розправ у Римі, Мілані та Флоренції, сповістив про початок свого життя в якості Багряного Пімпернеля. "Ти почуєш про мене, - писав він їй, маючи на увазі, що усвідомлював, що незабаром його ім'я буде пов'язане з серйозним кровопролиттям, - вони будуть малювати мене дияволом, але це все неправда".

Мессіна Денаро був останнім мафіозі "першої величини", якого досі розшукували. До його затримання за ці роки були залучені сотні правоохоронців. Його вірні соратники Тото Ріна та  Бернандо Провенцано уникали наручників 23 та 38 років відповідно.

Теми: Італіякриміналарешт
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