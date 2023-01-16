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В Италии арестовали босса сицилийской мафии

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 11:43

Итальянские карабинеры утром 16 января арестовали босса сицилийской мафии Маттео Мессину Денаро, который 30 лет скрывался от правосудия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Agenzia Nova.

Мужчина был арестован в одной из частных клиник Палермо карабинерами подразделений ROS, GIS и территориальных команд Сицилийского легиона в рамках расследования, которое координируется прокуратурой Палермо.

"Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляю силы порядка, судебную власть, тысячи людей, которые ежедневно, в тишине, работают, чтобы защитить справедливость. Спасибо ROS и следователям за их работу!" - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"После тридцати лет в бегах босс Маттео Мессина Денаро оказался в наручниках. С глубоким умилением поблагодарил женщин и мужчин государства, которые никогда не сдавались, подтверждая правило, что рано или поздно даже самые большие преступники в бегах выслеживаются и привлекаются к ответственности" заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

"Это прекрасный день для Италии, который служит предупреждением для мафии: институты и наши герои в погонах никогда не сдаются", - добавил он.

Сын старого мафиозного босса Кастельветрано Чиччо, исторический союзник Корлеонези Тото Рина, Маттео Мессина Денаро находился в бегах с лета 1993 года, когда в письме, написанном своей тогдашней девушке Анджеле, после мафиозных расправ в Риме, Милане и Флоренции, сообщил о начале своей жизни в качестве Багрового Пимпернеля. "Ты услышишь обо мне, - писал он ей, имея в виду, что осознавал, что вскоре его имя будет связано с серьезным кровопролитием, - они будут рисовать меня дьяволом, но это все неправда".

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Мессина Денаро был последним мафиози "первой величины", которого до сих пор разыскивали. К его задержанию за эти годы были привлечены сотни правоохранителей. Его верные соратники Тото Рина и Бернандо Провенцано избегали наручников 23 и 38 лет соответственно.

Темы: Италиякриминаларест
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