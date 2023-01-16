В Италии арестовали босса сицилийской мафии

Итальянские карабинеры утром 16 января арестовали босса сицилийской мафии Маттео Мессину Денаро, который 30 лет скрывался от правосудия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Agenzia Nova.

Мужчина был арестован в одной из частных клиник Палермо карабинерами подразделений ROS, GIS и территориальных команд Сицилийского легиона в рамках расследования, которое координируется прокуратурой Палермо.

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"Маттео Мессина Денаро арестован! Поздравляю силы порядка, судебную власть, тысячи людей, которые ежедневно, в тишине, работают, чтобы защитить справедливость. Спасибо ROS и следователям за их работу!" - заявил министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

"После тридцати лет в бегах босс Маттео Мессина Денаро оказался в наручниках. С глубоким умилением поблагодарил женщин и мужчин государства, которые никогда не сдавались, подтверждая правило, что рано или поздно даже самые большие преступники в бегах выслеживаются и привлекаются к ответственности" заявил вице-премьер, министр инфраструктуры и транспорта Маттео Сальвини.

"Это прекрасный день для Италии, который служит предупреждением для мафии: институты и наши герои в погонах никогда не сдаются", - добавил он.

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Сын старого мафиозного босса Кастельветрано Чиччо, исторический союзник Корлеонези Тото Рина, Маттео Мессина Денаро находился в бегах с лета 1993 года, когда в письме, написанном своей тогдашней девушке Анджеле, после мафиозных расправ в Риме, Милане и Флоренции, сообщил о начале своей жизни в качестве Багрового Пимпернеля. "Ты услышишь обо мне, - писал он ей, имея в виду, что осознавал, что вскоре его имя будет связано с серьезным кровопролитием, - они будут рисовать меня дьяволом, но это все неправда".

Мессина Денаро был последним мафиози "первой величины", которого до сих пор разыскивали. К его задержанию за эти годы были привлечены сотни правоохранителей. Его верные соратники Тото Рина и Бернандо Провенцано избегали наручников 23 и 38 лет соответственно.