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Міноборони Канади: якнайшвидше постачання в Україну ЗРК NASAMS можливе 

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 12:40

Канада має намір здійснити поставку Україні ЗРК NASAMS якомога швидше і "мова не йде про роки".

Про це заявила глава міноборони Канади Аніта Ананд 15 січня журналістці Розмарі Бартон на CBC, пише "Європейська правда".

Заява Канади про закупівлю системи протиповітряної оборони з'явилася на тлі інтенсивної кампанії російських повітряних ударів по українській електроенергетичній інфраструктурі. Система протиповітряної оборони, яку має намір поставити Канада, ще не виготовлена. Керівник Raytheon Technologies, однієї з компаній, яка виробляє NASAMS, заявив, що на виробництво системи потрібно близько двох років.

Але міністр оборони Ананд сказала, що Канада націлена на більш короткі терміни, зазначивши, що вони придбали як систему, так і боєприпаси одночасно.

"Поставка відбудеться якомога швидше, може включати декілька відправлень і буде здійснена якомога швидше..... Ми не думаємо про роки на цьому етапі", - сказала Ананд. 

Вона додала, що тісне партнерство зі Сполученими Штатами було ключовим фактором у цій покупці.

Посол України в Канаді Юлія Ковалів окремо зауважила, що "ми працюємо всі разом і сподіваємося, що комплекс буде доставлений так швидко, як тільки це буде фізично можливо, і ми маємо гарантії, що канадський уряд з нашого боку і з боку США докладе всіх зусиль, щоб доставити його якнайшвидше", - сказала Ковалів.

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Ананд 10 січня оголосила, що Оттава придбає комплекс протиповітряної оборони NASAMS у Сполучених Штатів і передасть на потреби України.

NASAMS мають украй високий показник ефективності, що зробить допомогу Канади дуже цінним внеском в обороноздатність України.

Теми: КанадазброяУкраїна
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