Минобороны Канады: скорейшая поставка в Украину ЗРК NASAMS возможна 

Канада намерена осуществить поставку Украине ЗРК NASAMS как можно скорее и "речь не идет о годах".

Об этом заявила глава минобороны Канады Анита Ананд 15 января журналистке Розмари Бартон на CBC, пишет "Европейская правда".

Заявление Канады о закупке системы противовоздушной обороны появилось на фоне интенсивной кампании российских воздушных ударов по украинской электроэнергетической инфраструктуре. Система противовоздушной обороны, которую намерена поставить Канада, еще не изготовлена. Руководитель Raytheon Technologies, одной из компаний, которая производит NASAMS, заявил, что на производство системы потребуется около двух лет.

Но министр обороны Ананд сказала, что Канада нацелена на более короткие сроки, отметив, что они приобрели как систему, так и боеприпасы одновременно.

"Поставка состоится как можно скорее, может включать несколько отправлений и будет осуществлена как можно скорее..... Мы не думаем о годах на этом этапе", - сказала Ананд.

Она добавила, что тесное партнерство с Соединенными Штатами было ключевым фактором в этой покупке.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив отдельно отметила, что "мы работаем все вместе и надеемся, что комплекс будет доставлен так быстро, как только это будет физически возможно, и мы имеем гарантии, что канадское правительство с нашей стороны и со стороны США приложит все усилия, чтобы доставить его как можно быстрее", - сказала Ковалив.

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Ананд 10 января объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.

NASAMS имеют крайне высокий показатель эффективности, что сделает помощь Канады очень ценным вкладом в обороноспособность Украины.