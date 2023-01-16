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Міністерка оборони Німеччини подала у відставку

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 11:43

Крістіне Ламбрехт у письмовій заяві повідомила, що йде у відставку з посади міністра оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Згідно з заявою, вона звернулася до канцлера Олафа Шольца з проханням про звільнення. Про цей крок було оголошено протягом останніх кількох днів.

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"Багатомісячна увага ЗМІ до моєї персони навряд чи дозволяє фактологічно висвітлювати та обговорювати питання солдатів, Бундесверу та рішень у сфері політики безпеки в інтересах громадян Німеччини", - йдеться у заяві.

"Цінна робота військовослужбовців та багатьох вмотивованих людей має бути на першому плані. Тому я вирішила оприлюднити свою позицію" – заявила Ламбрехт.

Хто стане наступником Ламбрехт в оборонному відомстві, поки що невідомо. Рішення очікується найближчим часом. Наразі циркулюють кілька імен: голова федеральної канцелярії Вольфганг Шмідт, військовий комісар Єва Хьогль, міністр соціальних справ Губертус Гайль, парламентський статс-секретар Ламбрехта Зімтьє Меллер і лідер СДПН Ларс Клінгбайль.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу. Нещодавно до цього списку додався скандал із новітніми БМП Puma, коли всі одиниці цієї техніки вийшли з ладу після тижня навчань.

Ламбрехт вкотре піддали різкій критиці за її відео, яке було оприлюднене в Instagram.

У ньому вона підбиває підсумки 2022 року, але її слова неодноразово заглушаються свистом ракет і вибухами петард. Рік подарував усім неймовірні виклики, каже Ламбрехт. І додає: "Посеред Європи вирує війна. І це означало для мене багато особливих вражень, які я змогла отримати. Багато, багато зустрічей з цікавими, чудовими людьми". У федеральному уряді не захотіли коментувати відео.

Після невдалого новорічного привітання міністерки оборони Німеччини лідери опозиційних союзних партій  ХДС і ХСС зажадали її відставки. У федеральному уряді, однак, підтвердили довіру до Ламбрехт.

Теми: НімеччинаМіноборонивідставка
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