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Министр обороны Германии подала в отставку

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 11:43

Кристине Ламбрехт в письменном заявлении сообщила, что уходит в отставку с должности министра обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно заявлению, она обратилась к канцлеру Олафу Шольцу с просьбой об увольнении. Об этом шаге было объявлено в течение последних нескольких дней.

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"Многомесячное внимание СМИ к моей персоне вряд ли позволяет фактологически освещать и обсуждать вопросы солдат, Бундесвера и решений в сфере политики безопасности в интересах граждан Германии", - говорится в заявлении.

"Ценная работа военнослужащих и многих мотивированных людей должна быть на первом плане. Поэтому я решила обнародовать свою позицию", - заявила Ламбрехт.

Кто станет преемником Ламбрехт в оборонном ведомстве, пока неизвестно. Решение ожидается в ближайшее время. Сейчас циркулируют несколько имен: глава федеральной канцелярии Вольфганг Шмидт, военный комиссар Ева Хёгль, министр социальных дел Губертус Гайль, парламентский статс-секретарь Ламбрехта Зимтье Меллер и лидер СДПГ Ларс Клингбайль.

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Как сообщалось, министра обороны Германии Кристине Ламбрехт все чаще критикуют из-за проблемы с нехваткой боеприпасов, артиллерийских снарядов и ракет на складах Бундесвера. Недавно к этому списку добавился скандал с новейшими БМП Puma, когда все единицы этой техники вышли из строя после недели учений.

Ламбрехт в очередной раз подвергли резкой критике за ее видео, которое было обнародовано в Instagram.

В нем она подводит итоги 2022 года, но ее слова неоднократно заглушаются свистом ракет и взрывами петард. Год подарил всем невероятные вызовы, говорит Ламбрехт. И добавляет: "Посреди Европы бушует война. И это означало для меня много особых впечатлений, которые я смогла получить. Много, много встреч с интересными, замечательными людьми". В федеральном правительстве не захотели комментировать видео.

После неудачного новогоднего поздравления министра обороны Германии лидеры оппозиционных союзных партий ХДС и ХСС потребовали ее отставки. В федеральном правительстве, однако, подтвердили доверие к Ламбрехт.

Темы: ГерманияМинобороныотставка
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