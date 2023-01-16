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Морпіхи допомогли окупантам здійснити "жест доброї волі" на Донеччині

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 12:55
шеврон 36 ОБрМП. фото - "Армія Inform"

На Авдіївському напрямку один з підрозділів окремої бригади морських піхотинців знищив групу російських окупантів.

Джерело: 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського у Facebook

Дослівно: "На Донеччині штурмова група рашистів вчергове "совєршила шаг доброй волі". "Прінять нєпростоє рєшеніє" російським солдатам допоміг розрахунок СПГ-9 (станковий протитанковий гранатомет 9-ї моделі –ред.) роти вогневої підтримки миколаївських морпіхів".

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Теми: Донецька областьвійна
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