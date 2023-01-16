Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Морпехи помогли оккупантам осуществить "жест доброй воли" в Донецкой области

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 12:55
шеврон 36 ОБрМП. фото - "Армія Inform"

На Авдеевском направлении одно из подразделений отдельной бригады морских пехотинцев уничтожило группу российских оккупантов.

Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook

Дословно: "В Донецкой области штурмовая группа рашистов в очередной раз "совершила шаг доброй воли". "Принять непростое решение" российским солдатам помог расчет СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет 9-й модели -ред.) роты огневой поддержки николаевских морпехов".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Донецкая областьвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоБои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее

фотоВ правительстве Германии определились с новым министром обороны

Арестович заявил, что увольняется из ОП

48% жителей девяти стран ЕС хотят скорого конца войны, даже ценой потери Украиной территорий

фото "Я что, на кнопку нажимал или в самолете сидел?": журналисты пообщались с оккупантами, причастными к удару по Днепру

ISW объяснил, почему российские провоенные деятели сдержанно отреагировали на новое назначение Герасимова

Все новости...
Донецкая область
Украинские бойцы в Соледаре пытаются удержать оборону – Маляр
Россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области
Силы обороны отбили вражеские атаки возле 17 населенных пунктов – Генштаб
Последние новости
12:32
фотоВ СБУ разоблачили любительницу "русского мира"
12:32
МИД о заявлениях Австрии: призывы к диалогу с РФ усиливают чувство безнаказанности Кремля
12:17
Забрать мандаты у пророссийских нардепов: в Раде собрали голоса под обращением к Стефанчуку
12:12
Прятался под одеялом: на Закарпатье задержали уклониста-призывника
12:11
Экономический рост Китая в 2022 году был одним из худших за всю историю из-за COVID
12:10
"Нафтогаз" открыл интернет-магазин товаров для дома
12:08
видеоБои под Соледаром: ВСУ уничтожили 25 "вагнеровцев" в одной траншее
12:07
Подрыв гранаты в расположении российских военных под Белгородом: число погибших возросло до 7
12:07
фотоВ Беларуси опубликовали спутниковые снимки позиций россиян на полигоне "Лепельский"
12:06
Бизнес улучшил прогнозы активности на 2023: ожидают курс 42,6 и инфляцию до 30%
Все новости...