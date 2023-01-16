Морпехи помогли оккупантам осуществить "жест доброй воли" в Донецкой области
Понедельник, 16 января 2023, 12:55
На Авдеевском направлении одно из подразделений отдельной бригады морских пехотинцев уничтожило группу российских оккупантов.
Источник: 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского в Facebook
Дословно: "В Донецкой области штурмовая группа рашистов в очередной раз "совершила шаг доброй воли". "Принять непростое решение" российским солдатам помог расчет СПГ-9 (станковый противотанковый гранатомет 9-й модели -ред.) роты огневой поддержки николаевских морпехов".
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