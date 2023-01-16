Українці під час війни стали більше цікавитися політикою

Наразі 90,4% українців цікавляться політикою, при цьому кількість тих, хто дуже цікавиться політикою, зросла на понад 20 процентних пунктів, порівняно з листопадом 2021 року.

Джерело: результати опитування, проведеного Київський міжнародний інститут соціології з 19 по 25 гружня 2022 року

Дослівно соціологи: "Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології".

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Деталі: Крім того, три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди.

Соціологи вказують, що перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади.

Також 60,2% опитаних вважають, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною.

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У КМІС такі результати пояснюють тим, що більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також тим, що рівень довіри до інститутів влади зріс.

Чому це важливо: Росіяни на питання журналістів часто кажуть, що вони не цікавляться політикою, а також, що підтримують дії свого диктатора Путіна, бо владі нібито видніше, як діяти.

Українці, на відміну від росіян, цікавляться історією і політикою і не бояться висловлювати свої погляди.

Дослідження тривало з 19 по 25 грудня 2022 року на замовлення Інституту соціології НАН України. Методом телефонних інтерв’ю опитали 2007 дорослих мешканців України (за винятком жителів АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.