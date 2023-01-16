Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українці під час війни стали більше цікавитися політикою

Ірина БалачукПонеділок, 16 січня 2023, 13:01
Президент Володимир Зеленський з європейскими політиками. Фото president.gov.ua

Наразі 90,4% українців цікавляться політикою, при цьому кількість тих, хто дуже цікавиться політикою, зросла на понад 20 процентних пунктів, порівняно з листопадом 2021 року.  

Джерело: результати опитування, проведеного Київський міжнародний інститут соціології з 19 по 25 гружня 2022 року

Дослівно соціологи: "Під час війни посилилась зацікавленість населення політикою (певною мірою політикою цікавляться 60,5%, дуже цікавляться 29,9%), що цілком вкладається в логіку війни: вона йде не лише на полі бою, але й війною в сфері політики та ідеології". 

 

Деталі: Крім того, три чверті респондентів (75,9%) вважають, що зараз люди можуть вільно висловлювати свої політичні погляди.

Соціологи вказують, що перш за все це вказує на узгодженість сьогоднішніх поглядів основної частини населення з офіційною позицією та повідомленнями влади. 

 

Також 60,2% опитаних вважають, що в Україні існують політичні лідери, які могли б ефективно керувати країною.

У КМІС такі результати пояснюють тим, що більшість довоєнних політичних лідерів залишилися в українській політиці, окремі нові політичні лідери зміцнили свої позиції, а також тим, що рівень довіри до інститутів влади зріс.

ВІДЕО ДНЯ
 

Чому це важливо: Росіяни на питання журналістів часто кажуть, що вони не цікавляться політикою, а також, що підтримують дії свого диктатора Путіна, бо владі нібито видніше, як діяти.

Українці, на відміну від росіян, цікавляться історією і політикою і не бояться висловлювати свої погляди.

Дослідження тривало з 19 по 25 грудня 2022 року на замовлення Інституту соціології НАН України.  Методом телефонних інтерв’ю опитали 2007 дорослих мешканців України (за винятком жителів АР Крим і тимчасово окупованих територій Донбасу).

Статистична похибка вибірки при довірчій імовірності 95% становить 2,2%.  

Теми: Українавійнасоціологіяопитування
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоБої під Соледаром: ЗСУ знищили 25 "вагнерівців" в одній траншеї

фотоВ уряді Німеччини визначились з новим міністром оборони

Арестович заявив, що звільняється з ОП

48% жителів дев’яти країн ЄС хочуть швидкого кінця війни, навіть ціною втрати Україною територій

фото "Я що, на кнопку натискав чи в літаку сидів?": журналісти поспілкувались з окупантами, причетними до удару по Дніпру

ISW пояснив, чому російські провоєнні діячі стримано відреагували на нове призначення Герасимова

Усі новини...
Україна
Міноборони Канади: якнайшвидше постачання в Україну ЗРК NASAMS можливе 
Медведчук написав статтю про Україну: погрожує, що війна перекинеться на інші країни Європи
Мельник запропонував Німеччині передати Україні винищувачі Tornado
Останні новини
13:03
Віцеканцлер Німеччини: рішення щодо танків для України буде пріоритетним для нового міністра оборони
12:58
Найбільший виробник предметів розкоші вперше досяг капіталізації в 400 мільярдів євро
12:54
Нова глава Міноборони Латвії прибула з першим візитом до України
12:50
Росіяни за добу вбили 9 українців, поранили 10
12:49
Мер Первомайського на Харківщині пропонує перейменувати місто: оголосив опитування
12:48
У додатку "Київ Цифровий" стартувало опитування про розвиток української мови
12:32
фотоВ СБУ викрили любительку "руского міра"
12:32
МЗС про заяви Австрії: заклики до діалогу з РФ посилюють почуття безкарності Кремля
12:17
Забрати мандати в нардепів із заборонених партій: у Раді зібрали голоси під зверненням до Стефанчука
12:12
Ховався під ковдрою: на Закарпатті затримали ухилянта-призовника
Усі новини...