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Украинцы во время войны стали больше интересоваться политикой

Ирина БалачукПонедельник, 16 января 2023, 12:01
Украинцы во время войны стали больше интересоваться политикой
Президент Владимир Зеленский с европейскими политиками. Фото president.gov.ua

Сейчас 90,4% украинцев интересуются политикой, при этом количество тех, кто очень интересуется политикой, выросло более чем на 20 процентных пунктов по сравнению с ноябрем 2021 года. 

Источник: результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии с 19 по 25 декабря 2022 года

Дословно социологи: "Во время войны усилилась заинтересованность населения политикой (в определенной степени политикой интересуются 60,5%, очень интересуются 29,9%), что вполне укладывается в логику войны: она идет не только на поле боя, но и войной в сфере политики и идеологии". 

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Детали: Кроме того, три четверти респондентов (75,9%) считают, что сейчас люди могут свободно выражать свои политические взгляды.

Социологи указывают, что прежде всего это указывает на согласованность сегодняшних взглядов основной части населения с официальной позицией и сообщениями власти. 

 

Также 60,2% опрошенных считают, что в Украине существуют политические лидеры, которые могли бы эффективно управлять страной.

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В КМИС такие результаты объясняют тем, что большинство довоенных политических лидеров остались в украинской политике, отдельные новые политические лидеры укрепили свои позиции, а также тем, что уровень доверия к институтам власти вырос. 

 

Почему это важно: Россияне на вопросы журналистов часто говорят, что они не интересуются политикой, а также, что поддерживают действия своего диктатора Путина, потому что властям якобы виднее, как действовать.

Украинцы, в отличие от россиян, интересуются историей и политикой и не боятся высказывать свои взгляды.

Исследование проводилось с 19 по 25 декабря 2022 года по заказу Института социологии НАН Украины.  Методом телефонных интервью опросили 2007 взрослых жителей Украины (за исключением жителей АР Крым и временно оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%. 

Темы: Украинавойнасоциологияопрос
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