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Розкрадання продуктів для військових: ДБР провело майже 70 обшуків

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 12:47
Розкрадання продуктів для військових: ДБР провело майже 70 обшуків
фото ДБР

Державне бюро розслідувань заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Під час війни, коли вся країна працює заради Перемоги, окремі ділки намагаються нечесно заробити на закупівлях для Збройних Сил України…

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Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України".

 

Деталі: Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

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Зазначається, що під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків.

Правоохоронці вилучили більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

 
 

Зазначається, що вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.

 

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Теми: ДБРкорупціявійна
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