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Розкрадання продуктів для військових: ДБР провело майже 70 обшуків

Валентина РоманенкоПонеділок, 16 січня 2023, 13:47
фото ДБР

Державне бюро розслідувань заблокувало схему масштабного розкрадання продуктів харчування для військових.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Під час війни, коли вся країна працює заради Перемоги, окремі ділки намагаються нечесно заробити на закупівлях для Збройних Сил України…

Працівники ДБР спільно із Нацполіцією Дніпропетровщини та департаментом військової контррозвідки СБУ викрили організовану групу, яка привласнювала та перепродувала продукти харчування, що призначалися для Збройних сил України".

 

Деталі: Одне із приватних підприємств займалося постачанням продуктів у понад 45 військових частин. Тільки за півроку війни у 2022 році воно отримало військових підрядів на понад 2 млрд гривень.

У документах підприємці вказували одну кількість продуктів, а до військових частин надсилали зовсім інші об’єми. Залишок продукції вони перепродавали через мережу посередників.

Зазначається, що під час масштабної спецоперації ДБР провело майже 70 обшуків.

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Правоохоронці вилучили більше 30 тисяч банок тушкованої продукції вагою понад 7 тонн, яка вже була готова для перепродажу, а також майже 4 млн гривень в різній валюті, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

 
 

Зазначається, що вилучені продукти будуть передані військовим. Також, з метою відшкодування збитків вилучені десятки автомобілів на яких перевозили крадені продукти, а також чорнова документація, яка підтверджує протиправну діяльність.

 

Наразі одному з представників фірми повідомлено про підозру у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Досудове розслідування триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим фігурантам.

Теми: ДБРкорупціявійна
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