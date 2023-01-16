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Хищение продуктов для военных: ГБР провело почти 70 обысков

Валентина РоманенкоПонедельник, 16 января 2023, 13:47
фото ГБР

Государственное бюро расследований заблокировало схему масштабного хищения продуктов питания для военных.

Источник: пресс-служба ГБР

Дословно: "Во время войны, когда вся страна работает ради Победы, отдельные дельцы пытаются нечестно заработать на закупках для Вооруженных сил Украины...

Работники ГБР совместно с Нацполицией Днепропетровщины и департаментом военной контрразведки СБУ разоблачили организованную группу, которая присваивала и перепродавала продукты питания, предназначавшиеся для Вооруженных сил Украины".

 

Детали: Одно из частных предприятий занималось поставками продуктов в более 45 воинских частей. Только за полгода войны в 2022 году оно получило военных подрядов на более чем 2 млрд гривен.

В документах предприниматели указывали одно количество продуктов, а в воинские части присылали совсем другие объемы. Остаток продукции они перепродавали через сеть посредников.

Отмечается, что во время масштабной спецоперации ГБР провело почти 70 обысков.

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Правоохранители изъяли более 30 тысяч банок тушеной продукции весом более 7 тонн, которая уже была готова для перепродажи, а также почти 4 млн гривен в разной валюте, вероятно полученных преступным путем.

 
 

Отмечается, что изъятые продукты будут переданы военным. Также, с целью возмещения убытков изъяты десятки автомобилей на которых перевозили краденые продукты, а также черновая документация, подтверждающая противоправную деятельность.

 

Сейчас одному из представителей фирмы сообщено о подозрении в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Досудебное расследование продолжается, решается вопрос о сообщении о подозрении другим фигурантам.

Темы: ГБРкоррупциявойна
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