Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де проаналізували ситуацію на Донеччині та півдні України, а також обговорили "максимально ефективну" протидію ракетним ударам.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії".

Деталі: Крім того, під час засідання обговорили забезпечення Збройних сил України боєприпасами й підготовку командирів тактичної ланки.