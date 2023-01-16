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Зеленський збирав Ставку: обговорили "максимально ефективну" протидію ракетам

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 16 січня 2023, 14:55
ФОТО: ОП

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача, де проаналізували ситуацію на Донеччині та півдні України, а також обговорили "максимально ефективну" протидію ракетним ударам.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Обговорили події на передовій, окремо проаналізували ситуацію на Донеччині й півдні. Заслухали інформацію про ймовірні дії агресора в найближчий час. Не випускаємо з уваги того, що ворог готуватиме нові ракетні удари, тож розробляємо максимально ефективні заходи протидії".

Деталі: Крім того, під час засідання обговорили забезпечення Збройних сил України боєприпасами й підготовку командирів тактичної ланки. 

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Теми: Зеленськийпрезидентставкаобстріл
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