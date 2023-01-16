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Зеленский собирал Ставку: обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетам

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 16 января 2023, 13:55
Зеленский собирал Ставку: обсудили максимально эффективное противодействие ракетам
ФОТО: ОП

Президент Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, где проанализировали ситуацию в Донецкой области и на юге Украины, а также обсудили "максимально эффективное" противодействие ракетным ударам.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию в Донецкой области и юге. Заслушали информацию о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия".

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Детали: Кроме того, во время заседания обсудили обеспечение Вооруженных сил Украины боеприпасами и подготовку командиров тактического звена. 

Темы: Зеленскийпрезидентставкаобстрел
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