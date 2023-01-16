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35 років без відсотків: стали відомі деталі допомоги ЄС на суму 18 млрд євро

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 15:06

У 2023 році Україна отримає 18 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС на гранично пільгових умовах, які гарантують, що держава не опиниться у борговій ямі.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

Як стало відомо ЄП, термін погашення позики складає 35 років. Примітно, що на такий термін ЄС ще ніколи не позичав кошти Україні. Минулорічні позики мали термін 25 років, до великої війни зазвичай йшлося про 15-річний термін. 

Така тривалість позики полегшує її погашення, адже за два-три десятиріччя реальна вартість 1 євро буде суттєво нижчою, ніж сьогодні, йдеться у статті.

Ще один важливий момент - у найближчі 10 років Україна не повинна буде сплачувати позику. Погашення має розпочатися лише у 2033 році. Це – безпрецедентно довгий пільговий період. 

На додаток не виключене також списання боргу або його погашення з контрибуції держави-агресора. У цьому разі борг, по суті, перетвориться на грант.   

Крім того, Україна не платитиме відсотки та інші платежі за обслуговування цього кредиту. Відсотки замість України гаситимуть країни ЄС.

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Однак варто підкреслити, що в умовах 18-мільярдного кредиту, описаних в узгодженому меморандумі між Україною та Єврокомісією, "відсоткова субсидія" активується в обмін на здійснення реформ.

"По суті, можна говорити про завершення періоду, коли ЄС сприймав війну як достатнє виправдання проблем з проведенням якісних структурних реформ", - сказано в публікації.

Деталі політичних умов, висунутих ЄС, читайте у статті: Порятунок в обмін на реформи: за яких умов Київ отримає гроші ЄС та США у 2023 році.

Теми: ЄСУкраїнагроші
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