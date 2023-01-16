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35 лет без процентов: стали известны детали помощи ЕС на сумму 18 млрд евро

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 15:06

В 2023 году Украина получит 18 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС на предельно льготных условиях, которые гарантируют, что страна не окажется в долговой яме.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

Как стало известно ЕП, срок погашения займа составляет 35 лет. Примечательно, что на такой срок ЕС еще никогда не занимал средства Украине. Прошлогодние займы имели срок 25 лет, до большой войны обычно речь шла о 15-летнем сроке. 

Такая продолжительность займа облегчает его погашение, ведь через два-три десятилетия реальная стоимость 1 евро будет существенно ниже, чем сегодня, говорится в статье.

Еще один важный момент - в ближайшие 10 лет Украина не должна будет платить по займу. Погашение должно начаться только в 2033 году. Это - беспрецедентно длительный льготный период. 

В дополнение не исключено также списание долга или его погашение из контрибуции государства-агрессора. В этом случае долг, по сути, превратится в грант.   

Кроме того, Украина не будет платить проценты и другие платежи за обслуживание этого кредита. Проценты вместо Украины будут гасить страны ЕС.

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Однако стоит подчеркнуть, что в условиях 18-миллиардного кредита, описанных в согласованном меморандуме между Украиной и Еврокомиссией, "процентная субсидия" активируется в обмен на осуществление реформ.

"По сути, можно говорить о завершении периода, когда ЕС воспринимал войну как достаточное оправдание проблем с проведением качественных структурных реформ", - сказано в публикации.

Детали политических условий, выдвинутых ЕС, читайте в статье: Спасение в обмен на реформы: при каких условиях Киев получит деньги ЕС и США в 2023 году.

Темы: ЕСУкраинаденьги
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