Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Моравецький у Берліні закликав уряд Німеччини надати Україні всі види зброї

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 14:44

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту в Берлін у понеділок закликав уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи Україні всі необхідні види озброєнь.

Главу польського уряду цитує PAP, пише "Європейська правда".

Моравецький взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя політичної діяльності Вольфганга Шойбле, політика ХДС і колишнього голови Бундестагу.

Реклама:

Він підкреслив, що "сьогодні українці борються не лише за свою свободу, а й за захист Європи".

"Ми голосно вимагали присутності ракетних комплексів Patriot в Україні і наш голос був почутий, за що ми вам дякуємо. Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому сьогодні немає жодних підстав блокувати підтримку Києва і відкладати її на невизначений термін. Закликаю німецький уряд діяти рішуче, надаючи Україні всі види озброєнь", - сказав Моравецький.

Під час пресконференції перед відльотом до Берліна в понеділок прем'єр-міністра Польщі запитали про плани обговорити з німецькими політиками питання передачі Україні сучасних танків Leopard 2. 

ВІДЕО ДНЯ

"Так, сьогодні я буду говорити з політиками різних сил німецької політики щодо передачі танків Україні", - підтвердив він, додавши, що Україні потрібні сучасні, західні танки.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами.

Теми: НімеччинаПольщаУкраїназброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Німеччина
Німеччина передала Україні танки Leopard 1 і радіолокаційну систему TRML-4D
У Німеччині погодили реформу розвідки у відповідь на діяльність шпигунів РФ
Мер німецького міста їздив на бал у Петербург і виступав там з промовою
Останні новини
07:23
Росіяни атакували на 6 напрямках − Генштаб
06:51
Росіяни хочуть створити концерн на базі захопленого "Азовмашу" – ЦНС
06:28
Британія допоможе Україні зміцнити морський потенціал – The Guardian
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
Усі новини...
Реклама: