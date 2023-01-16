Моравецький у Берліні закликав уряд Німеччини надати Україні всі види зброї

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту в Берлін у понеділок закликав уряд Німеччини діяти рішуче, постачаючи Україні всі необхідні види озброєнь.

Главу польського уряду цитує PAP, пише "Європейська правда".

Моравецький взяв участь в урочистостях з нагоди 50-річчя політичної діяльності Вольфганга Шойбле, політика ХДС і колишнього голови Бундестагу.

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Він підкреслив, що "сьогодні українці борються не лише за свою свободу, а й за захист Європи".

"Ми голосно вимагали присутності ракетних комплексів Patriot в Україні і наш голос був почутий, за що ми вам дякуємо. Поразка України може стати прелюдією до Третьої світової війни. Тому сьогодні немає жодних підстав блокувати підтримку Києва і відкладати її на невизначений термін. Закликаю німецький уряд діяти рішуче, надаючи Україні всі види озброєнь", - сказав Моравецький.

Під час пресконференції перед відльотом до Берліна в понеділок прем'єр-міністра Польщі запитали про плани обговорити з німецькими політиками питання передачі Україні сучасних танків Leopard 2.

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"Так, сьогодні я буду говорити з політиками різних сил німецької політики щодо передачі танків Україні", - підтвердив він, додавши, що Україні потрібні сучасні, західні танки.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн, серед яких Польща, готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Раніше Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами.