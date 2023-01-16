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Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 14:44

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Берлин в понедельник призвал правительство Германии действовать решительно, поставляя Украине все необходимые виды вооружений.

Главу польского правительства цитирует PAP, пишет "Европейская правда".

Моравецкий принял участие в торжествах по случаю 50-летия политической деятельности Вольфганга Шойбле, политика ХДС и бывшего председателя Бундестага.

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Он подчеркнул, что "сегодня украинцы борются не только за свою свободу, но и за защиту Европы".

"Мы громко требовали присутствия ракетных комплексов Patriot в Украине и наш голос был услышан, за что мы вас благодарим. Поражение Украины может стать прелюдией к Третьей мировой войне. Поэтому сегодня нет никаких оснований блокировать поддержку Киева и откладывать ее на неопределенный срок. Призываю немецкое правительство действовать решительно, предоставляя Украине все виды вооружений", - сказал Моравецкий.

Во время пресс-конференции перед отлетом в Берлин в понедельник премьер-министра Польши спросили о планах обсудить с немецкими политиками вопрос передачи Украине современных танков Leopard 2. 

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"Да, сегодня я буду говорить с политиками разных сил немецкой политики относительно передачи танков Украине", - подтвердил он, добавив, что Украине нужны современные, западные танки.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, уже пять стран, среди которых Польша, готовы передать Украине танки Leopard 2, но ждут решения Германии.

Ранее Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами.

Темы: ГерманияПольшаУкраинаоружие
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