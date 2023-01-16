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За 2022 рік підпілля знищило 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну – "Чесно"

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 січня 2023, 14:51
За 2022 рік підпілля знищило 12 політиків та 7 силовиків, які зрадили Україну – Чесно
Замах на правоохоронця-колаборанта Євгена Соболєва, скриншот

У 2022 році українське підпілля ліквідувало щонайменше 12 політиків та 7 правоохоронців – зрадників Україна, переважно на Херсонщині та Запоріжжі, підрахували у Русі "Чесно".

Джерело: Рух "Чесно"

Дослівно: "Для українського підпілля і ЗСУ найбільш результативними місяцями були серпень та листопад. Чотирьох зрадників ліквідували в серпні, а також скоїли три замахи".

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Деталі: Ліквідовані держрадники були представниками проросійських заборонених партій: ОПЗЖ, "Блоку Володимира Сальдо", Опоблоку, "Русі Єдиної", КПУ, "Держави".

 

Також було знищено одного представника "Нашого краю" та нардепа від "Слуги народу", який у минулому був "регіоналом".

У листопаді було вбито трьох зрадників, зокрема самопроголошеного голову Якимівської селищної ради Максима Зубарєва та заступника голови Херсонської окупаційної адміністрації Кирила Стремоусова, який, як повідомляється, очолив топ-10 держзрадників 2022 року. 

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Правоохоронців-колаборантів ліквідовували переважно за допомогою вибухівки. Найбільше правоохоронців вдалося ліквідувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

 

В "Чесно" кажуть, що насправді вбитих держзрадників може бути більше. Зокрема, у реєстрі держZрадників на сайті Руху створена окрема рубрика "Мертві".

З огляду на те, що окупанти періодично поширюють недостовірну інформацію, "Чесно" вносить у цей список тих зрадників, чию смерть підтвердили офіційні джерела.

Теми: УкраїнавійнаРосія
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