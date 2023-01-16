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За 2022 год подполье уничтожило 12 политиков и 7 силовиков, которые предали Украину - "Чесно"

Станислав ПогориловПонедельник, 16 января 2023, 15:51
Покушение на правоохранителя-коллаборанта Евгения Соболева, скриншот

В 2022 году украинское подполье ликвидировало по меньшей мере 12 политиков и 7 правоохранителей - предателей Украины, преимущественно на Херсонщине и Запорожье, подсчитали в Движении "Честно".

Источник: Движение "Често"

Дословно: "Для украинского подполья и ВСУ наиболее результативными месяцами были август и ноябрь. Четырех предателей ликвидировали в августе, а также совершили три покушения".

Детали: Ликвидированные госсоветники были представителями пророссийских запрещенных партий: ОПЗЖ, "Блока Владимира Сальдо", Оппоблока, "Руси Единой", КПУ, "Державы".

 

Также был уничтожен один представитель "Нашего края" и нардеп от "Слуги народа", который в прошлом был "регионалом".

В ноябре были убиты три предателя, в частности самопровозглашенный глава Акимовского поселкового совета Максим Зубарев и заместитель главы Херсонской оккупационной администрации Кирилл Стремоусов, который, как сообщается, возглавил топ-10 госизменников 2022 года. 

Правоохранителей-коллаборантов ликвидировали преимущественно с помощью взрывчатки. Больше всего правоохранителей удалось ликвидировать на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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В "Често" говорят, что на самом деле убитых госизменников может быть больше. В частности, в реестре госиZменников на сайте Движения создана отдельная рубрика "Мертвые".

Учитывая то, что оккупанты периодически распространяют недостоверную информацию, "Честно" вносит в этот список тех предателей, чью смерть подтвердили официальные источники.

Темы: УкраинавойнаРосcия
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