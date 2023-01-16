Вибори у Чехії: Експрем’єр Бабіш запустив маніпулятивну кампанію про "втягування у війну"

У Чехії менш ніж за два тижні до другого туру президентських виборів почалася жорстка виборча кампанія: мільярдер і експрем'єр Андрей Бабіш розмістив по країні білборди, на яких пообіцяв "не втягувати Чехію у війну".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання Novinky.

"Перед другим туром президентських виборів Андрей Бабіш намагається перетворити свого опонента Петра Павела на розпалювача війни, заявляючи на своїх білбордах, що, на відміну від нього, він не втягне Чехію у війну", - пише видання.

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На білбордах Бабіш стверджує, що "не втягне Чехію у війну", оскільки "він дипломат, а не військовий". Повідомлення має натякати, що його опонент Павел, який є генералом НАТО у відставці, втягне країну у війну.

Видання наголошує, що послання Бабіша абсурдне, оскільки президент Чехії не має таких повноважень. Крім того, не зрозуміло, що має на увазі команда Бабіша під "втягуванням у війну".

У Чехії за законом наказ про мобілізацію збройних сил видає президент за пропозицією уряду, тобто не за своїм власним рішенням. Умовою для оголошення мобілізації є наявність в країні воєнного стану, який схвалює парламент за пропозицією уряду. У Чехії уряд несе відповідальність за підготовку та забезпечення оборони держави.

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У той час як Павел виступає за подальшу допомогу Україні у війні проти Росії, Бабіш закликає до найближчого скликання "мирного саміту".

Напередодні виборів у мережі ширяться маніпулятивні повідомлення про те, що нібито Павел у разі свого обрання збирається оголосити мобілізацію та відправити чехів на український фронт воювати проти росіян. Ці повідомлення покликані відбити у виборців бажання підтримувати Павела.

Сам Павел наголошує на скоординованому підході з союзниками по НАТО у питанні російської агресії в Україні.

Як повідомлялося, у другий тур президентських виборів у Чехії пройшли два кандидати, яких від початку виборчої гонки вважали її фаворитами: генерал у відставці Петр Павел та колишній прем’єр, лідер найбільшої опозиційної партії ANO Андрей Бабіш.

Про те, хто має шанси стати новим президентом і що це означає для відносин Чехії із ЄС та Україною, читайте у статті Чехія постала проти проросійського реваншу: що показав перший тур виборів президента.

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