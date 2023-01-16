Выборы в Чехии: Экс-премьер Бабиш запустил манипулятивную кампанию о "втягивании в войну"

В Чехии менее чем за две недели до второго тура президентских выборов началась жесткая избирательная кампания: миллиардер и экс-премьер Андрей Бабиш разместил по стране билборды, на которых пообещал "не втягивать Чехию в войну".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Novinky.

"Перед вторым туром президентских выборов Андрей Бабиш пытается превратить своего оппонента Петра Павела в разжигателя войны, заявляя на своих билбордах, что, в отличие от него, он не втянет Чехию в войну", - пишет издание.

На билбордах Бабиш утверждает, что "не втянет Чехию в войну", поскольку "он дипломат, а не военный". Сообщение должно намекать, что его оппонент Павел, генерал НАТО в отставке, втянет страну в войну.

Издание отмечает, что послание Бабиша абсурдно, поскольку у президента Чехии нет таких полномочий. Кроме того, не ясно, что имеет в виду команда Бабиша под "втягиванием в войну".

В Чехии по закону приказ о мобилизации вооруженных сил издает президент по предложению правительства, то есть не по своему собственному решению. Условием для объявления мобилизации является наличие в стране военного положения, которое одобряет парламент по предложению правительства. В Чехии правительство несет ответственность за подготовку и обеспечение обороны государства.

В то время как Павел выступает за дальнейшую помощь Украине в войне против России, Бабиш призывает к ближайшему созыву "мирного саммита".

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Накануне выборов в сети распространяются манипулятивные сообщения о том, что якобы Павел в случае своего избрания собирается объявить мобилизацию и отправить чехов на украинский фронт воевать против россиян. Эти сообщения призваны отбить у избирателей желание поддерживать Павела.

Сам Павел отмечает скоординированный подход с союзниками по НАТО в вопросе российской агрессии в Украине.

Как сообщалось, во второй тур президентских выборов в Чехии прошли два кандидата, которых с начала избирательной гонки считали ее фаворитами: генерал в отставке Петр Павел и бывший премьер, лидер крупнейшей оппозиционной партии ANO Андрей Бабиш.

О том, у кого есть шансы стать новым президентом и что это означает для отношений Чехии с ЕС и Украиной, читайте в статье Чехия восстала против пророссийского реванша: что показал первый тур выборов президента.

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