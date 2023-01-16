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Влада Києва просить утриматися від масових заходів на Водохреще: можливі провокації

Станіслав ПогоріловПонеділок, 16 січня 2023, 16:29
Влада Києва просить утриматися від масових заходів на Водохреще: можливі провокації
Ілюстративне фото Getty Images

Столична влада напередодні Водохреще звернулась до релігійних організацій та містян з проханням утриматись від масових заходів в умовах російської агресії.

Джерело: пресслужба КМДА

Дослівно: "Міська влада напередодні Водохреща нагадує про необхідність дотримуватися заходів безпеки та обмежень, які діють в умовах воєнного стану, та просить утриматися від проведення масових зібрань та заходів".

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Деталі: Зокрема, у зверненні до релігійних організацій йдеться про те, що через агресію Росії проведення масових заходів може використати країна-агресор або радикали задля провокацій щодо вірян та пересічних громадян.

При цьому київська влада організує чергування рятувальників на традиційних для Водохреща локаціях, щоб уникнути травмування та інших небезпечних ситуацій.

Утім влада наполегливо закликає киян цьогоріч взагалі відмовитися від  купання у водоймах на Водохреще.

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Теми: Київрелігіясуспільство
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