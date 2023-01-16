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Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации

Станислав ПогориловПонедельник, 16 января 2023, 17:29
Иллюстративное фото Getty Images

Столичные власти накануне Крещения обратилась к религиозным организациям и горожанам с просьбой воздержаться от массовых мероприятий в условиях российской агрессии.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, действующих в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий".

Детали: В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии России проведение массовых мероприятий может использовать страна-агрессор или радикалы для провокаций в отношении верующих и рядовых граждан.

При этом киевские власти организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

Впрочем власть настойчиво призывает киевлян в этом году вообще отказаться от купания в водоемах на Крещение.

Темы: Киеврелигияобщество
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