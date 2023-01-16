Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации

Станислав ПогориловПонедельник, 16 января 2023, 16:29
Власти Киева просят воздержаться от массовых мероприятий на Крещение: возможны провокации
Иллюстративное фото Getty Images

Столичные власти накануне Крещения обратилась к религиозным организациям и горожанам с просьбой воздержаться от массовых мероприятий в условиях российской агрессии.

Источник: пресс-служба КГГА

Дословно: "Городская власть накануне Крещения напоминает о необходимости соблюдать меры безопасности и ограничений, действующих в условиях военного положения, и просит воздержаться от проведения массовых собраний и мероприятий".

Реклама:

Детали: В частности, в обращении к религиозным организациям говорится о том, что из-за агрессии России проведение массовых мероприятий может использовать страна-агрессор или радикалы для провокаций в отношении верующих и рядовых граждан.

При этом киевские власти организуют дежурство спасателей на традиционных для Крещения локациях, чтобы избежать травмирования и других опасных ситуаций.

Впрочем власть настойчиво призывает киевлян в этом году вообще отказаться от купания в водоемах на Крещение.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Киеврелигияобщество
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Киев
За четыре дня в столице зафиксировали 11 температурных рекордов
В Киеве введут новый формат пропусков для передвижения в комендантский час
The Guardian показал видео ночной ракетной атаки в Киеве и ее последствий
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: