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Путін і Ердоган обговорили шлях до миру, обмін полоненими і зерно

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 17:56

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вкотре повторив свою пропозицію виступити посередником між Україною та Росією для припинення війни.

Про це йшлося під час телефонної розмови з президентом РФ Владіміром Путіним у понеділок, повідомили в офісі президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що Анкара готова до сприяння та посередництва на шляху забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною.

Крім того, за інформацією турецької сторони, Ердоган і Путін обговорили "зерновий коридор" і поставки аміаку, а також проєкт з відправки російського зерна в країни Африки після його перемелювання на борошно в Туреччині.

У Кремлі заявили, що Путін обговорив з Ердоганом обмін полоненими з Україною, реалізацію зернової угоди, постачання російського газу і створення газового хабу. Крім того, Путін звинувачував Україну у інтенсифікації бойових дій і "лицемірстві" через відмову від так званого "різдвяного перемир'я".

Минулого тижня турецький обмудсмен  Шереф Малкоч повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.

За словами Малкоча, Ердоган мав обговорити це питання у розмовах з Путіним і Зеленським.

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Теми: ПутінЕрдоганвійназерно
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