Путін і Ердоган обговорили шлях до миру, обмін полоненими і зерно

Президент Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вкотре повторив свою пропозицію виступити посередником між Україною та Росією для припинення війни.

Про це йшлося під час телефонної розмови з президентом РФ Владіміром Путіним у понеділок, повідомили в офісі президента Туреччини, пише "Європейська правда".

Ердоган заявив, що Анкара готова до сприяння та посередництва на шляху забезпечення довгострокового миру між Росією та Україною.

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Крім того, за інформацією турецької сторони, Ердоган і Путін обговорили "зерновий коридор" і поставки аміаку, а також проєкт з відправки російського зерна в країни Африки після його перемелювання на борошно в Туреччині.

У Кремлі заявили, що Путін обговорив з Ердоганом обмін полоненими з Україною, реалізацію зернової угоди, постачання російського газу і створення газового хабу. Крім того, Путін звинувачував Україну у інтенсифікації бойових дій і "лицемірстві" через відмову від так званого "різдвяного перемир'я".

Минулого тижня турецький обмудсмен Шереф Малкоч повідомив журналістам, що звернувся до Ердогана з проханням підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною. Він сказав, що президент Туреччини привітав це прохання.

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За словами Малкоча, Ердоган мав обговорити це питання у розмовах з Путіним і Зеленським.