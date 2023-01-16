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Путин и Эрдоган обсудили путь к миру, обмен пленными и зерно

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 17:56

Президент Турция Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз повторил свое предложение выступить посредником между Украиной и Россией для прекращения войны.

Об этом шла речь во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник, сообщили в офисе президента Турции, пишет "Европейская правда".

Эрдоган заявил, что Анкара готова к содействию и посредничеству на пути обеспечения долгосрочного мира между Россией и Украиной.

Кроме того, по информации турецкой стороны, Эрдоган и Путин обсудили "зерновой коридор" и поставки аммиака, а также проект по отправке российского зерна в страны Африки после его перемола в Турции.

В Кремле заявили, что Путин обсудил с Эрдоганом обмен пленными с Украиной, реализацию зернового соглашения, снабжение российским газом и создание газового хаба. Кроме того, Путин обвинял Украину в интенсификации боевых действий и "лицемерии" из-за отказа от так называемого "рождественского перемирия".

На прошлой неделе турецкий обмудсмен Шереф Малкоч сообщил журналистам, что обратился в Эрдоган с просьбой поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной. Он сказал, что президент Турции приветствовал эту просьбу.

По словам Малкоча, Эрдоган должен обсудить этот вопрос в разговорах с Путиным и Зеленским.

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Темы: ПутинЭрдоганвойназерно
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