Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2

Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку восьми одиниць цього типу зброї.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України", - написав Надь у Twitter.

