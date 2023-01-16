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Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 17:15
Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2
САУ Zuzana 2, фото з Twitter Jaro Nad

Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку восьми одиниць цього типу зброї.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".

"Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України", - написав Надь у Twitter.

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На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу. 

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У серпні повідомлялося, що Словаччина передала перші чотири САУ Zuzana 2 Україні.

Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana 2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць Zuzana 2, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.

Теми: зброяСловаччинаУкраїнавійна
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