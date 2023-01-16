Словаччина передала Україні останню із домовлених гаубиць Zuzana 2
Словаччина передала Україні восьму самохідну артилерійську установку Zuzana 2 за контрактом, який передбачав поставку восьми одиниць цього типу зброї.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, пише "Європейська правда".
"Словаччина твердо стоїть на боці України, яка продовжує боротися з незаконною агресією. Вже 8-ма гаубиця Zuzana 2 тепер у безпеці в руках Збройних Сил України", - написав Надь у Twitter.
#Slovakia stands firmly with #Ukraine 🇺🇦 that is still fighting illegitimate aggression. Already 8th #Zuzana2 howitzer is now safe in hands of Ukrainian armed forces. #SlavaUkraini @oleksiireznikov @Slovakia_NATO @Defence_U @UAWeapons pic.twitter.com/JPX4vgyRfY— Jaro Nad (@JaroNad) January 16, 2023
На початку червня Україна і Словаччина підписали контракт на постачання восьми самохідних гаубиць Zuzana 2 через державну акціонерну компанію Konštrukta-Defence на підставі договору комерційного продажу.
У серпні повідомлялося, що Словаччина передала перші чотири САУ Zuzana 2 Україні.
Окрім виконання контракту на постачання восьми гаубиць Zuzana 2, Konštrukta-Defence виготовить для України ще 16 гаубиць Zuzana 2, які спільно профінансують Данія, Німеччина і Норвегія.