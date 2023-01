Словакия передала Украине последнюю из договоренных гаубиц Zuzana 2

Словакия передала Украине восьмую самоходную артиллерийскую установку Zuzana 2 по контракту, предусматривающему поставку восьми единиц этого типа оружия.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь, пишет "Европейская правда".

"Словакия твердо стоит на стороне Украины, которая продолжает бороться с незаконной агрессией. Уже 8 гаубица Zuzana 2 теперь в безопасности в руках Вооруженных Сил Украины", - написал Надь в Twitter.

