РФ посилила авіаційне угруповання в Білорусі, загроза авіаударів зростає – Генштаб

Росія посилила бойове авіаційне угруповання у Білорусі під виглядом навчань військових льотчиків поблизу українського кордону, це збільшує ризик ракетних ударів із білоруської території.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 16 січня

Дослівно: "16 січня поблизу українського кордону розпочалось спільне льотно-тактичне навчання авіаційних підрозділів Збройних сил Республіки Білорусі та Росії, які входять до регіонального угруповання військ із залученням бойових літаків обох країн. Таким чином, під виглядом спільного навчання противник посилив бойове авіаційне угруповання в Білорусі.

З огляду на це, зростає загроза завдання ракетно-авіаційних ударів саме з повітряного простору Білорусі".

Цьому передувало: Раніше 16 січня голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко повідомив, що Україна не фіксує збільшення угруповань військ РФ та РБ у Білорусі поблизу з кордонами України, в рамках оголошених спільних авіанавчань також заходів ще не було.