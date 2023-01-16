РФ усилила авиационную группировку в Беларуси, угроза авиаударов растет – Генштаб

Россия усилила боевую авиационную группировку в Беларуси под видом учений военных летчиков вблизи украинской границы, это увеличивает риск ракетных ударов с белорусской территории.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 16 января

Дословно: "16 января вблизи украинской границы началось совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и России, которые входят в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси.

Учитывая это, возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси".

Этому предшествовало: Ранее 16 января глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что Украина не фиксирует увеличения группировок войск РФ и РБ в Беларуси вблизи с границами Украины, в рамках объявленных совместных авиаучений также мероприятий еще не было.