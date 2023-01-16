Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ усилила авиационную группировку в Беларуси, угроза авиаударов растет – Генштаб

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 18:32
Оператор дрона, фото от Генштаба ВСУ

Россия усилила боевую авиационную группировку в Беларуси под видом учений военных летчиков вблизи украинской границы, это увеличивает риск ракетных ударов с белорусской территории. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке 16 января 

Дословно: "16 января вблизи украинской границы началось совместное летно-тактическое учение авиационных подразделений Вооруженных сил Республики Беларусь и России, которые входят в региональную группировку войск с привлечением боевых самолетов обеих стран. Таким образом, под видом совместного учения противник усилил боевую авиационную группировку в Беларуси. 

Учитывая это, возрастает угроза нанесения ракетно-авиационных ударов именно из воздушного пространства Беларуси".

Этому предшествовало: Ранее 16 января глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что Украина не фиксирует увеличения группировок войск РФ и РБ в Беларуси вблизи с границами Украины, в рамках объявленных совместных авиаучений также мероприятий еще не было.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьРосcиявойнаГенштаб
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль

Пробили "дно" пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

обновленоВ Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

Все новости...
Беларусь
В Беларуси 11 тысяч военных РФ и 50 вертолетов и самолетов, авиаучений еще не было - ГПСУ
Высадка десанта и патрулирование границы – в Беларуси новые учения российской и белорусской авиации
В Беларусь прилетели 8 истребителей и 4 грузовых борта РФ, вероятно на учения – СМИ
Последние новости
18:11
"єРобота": Кабмин внес изменения в порядки предоставления грантов бизнесу
18:08
Книжный Арсенал назвал самые красивые издания Украины в 2022 году
18:04
Будущее - торговые войны, где каждый за себя: как ковид и нападение на Украину меняют мир
18:04
Не только "Харьковские соглашения": суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана
18:02
Уровень безработицы в Украине составляет около 30% – Минэкономики
18:01
видеоНа Киевщине под лед провалились четверо детей, двоих спасли
17:48
Послание "русскому военному кораблю" назвали фразой 2022 года в Литве
17:35
Шмыгаль обеспокоен затягиванием конкурса на директора НАБУ, который является критерием для движения в ЕС
17:34
фотоУченые сделали подробное фото фрагмента Млечного Пути, где можно увидеть остатки звезд
17:27
Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль
Все новости...