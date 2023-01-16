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Глава МЗС Німеччини заявила у Гаазі, що хоче притягти до відповідальності керівництво РФ

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 18:43
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок має намір притягти російське керівництво до відповідальності за розв'язану проти України війну за допомогою міжнародного спеціального суду.

Про це вона заявила у своїй промові в Гаазькій академії міжнародного права, пише "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Бербок заявила, що суд за межами України має виходити з українського кримінального права. Суд повинен мати можливість проводити розслідування та судити російське керівництво.

За словами Бербок, під час свого візиту до Харкова минулого тижня вона говорила зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою про створення такої можливості разом із деякими партнерами. Важливо, щоб це було доповнено міжнародним компонентом. Наприклад, розміщення за межами України за фінансової підтримки партнерів та міжнародних прокурорів та суддів могло б підкріпити неупередженість та легітимність цього суду, наголосила міністр.

"Спеціальна інституція – це не ідеальне рішення, навіть для мене. Але причина, через яку нам потрібна ця спеціальна інституція, полягає в тому, що у нашому міжнародному праві на даний момент існує лазівка", - сказала міністр.

Бербок запропонувала реформу міжнародного кримінального права, щоб усунути правову прогалину. За її словами, правова база Міжнародного кримінального суду в Гаазі в середньостроковій перспективі має бути скоригована таким чином, щоб злочин агресії також міг переслідуватись без обмежень.

Одна з причин, через яку це нині це неможливо, полягає в тому, що ні Росія, ні Україна не є сторонами Римського статуту як правової основи суду.

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Як повідомлялося, у березні міністри юстиції різних країн світу зустрінуться в Британії, щоб обговорити практичну підтримку Міжнародного кримінального суду у його розслідуваннях воєнних злочинів в Україні.

Теми: НімеччинаГаазький трибуналРосіявійна
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