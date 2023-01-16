Глава МИД Германии заявила в Гааге, что хочет привлечь к ответственности руководство РФ

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет привлечь российское руководство к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда.

Об этом она заявила в своей речи в Гаагской академии международного права, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бербок заявила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Трибунал должен иметь возможность проводить расследования и судить российское руководство.

По словам Бербок, во время своего визита в Харьков на прошлой неделе она говорила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой о создании такой возможности вместе с некоторыми партнерами. Важно, чтобы это было дополнено международным компонентом. Например, размещение за пределами Украины при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей могло бы подкрепить беспристрастность и легитимность этого суда, подчеркнула министр.

"Специальная институция - это не идеальное решение, даже для меня. Но причина, по которой нам нужна эта специальная институция, заключается в том, что в нашем международном праве на данный момент существует лазейка", - сказала министр.

Бербок предложила реформу международного уголовного права, чтобы устранить правовой пробел. По ее словам, правовая база Международного уголовного суда в Гааге в среднесрочной перспективе должна быть скорректирована таким образом, чтобы преступление за агрессию также могло преследоваться без ограничений.

Одна из причин, по которой это в настоящее время это невозможно, заключается в том, что ни Россия, ни Украина не являются сторонами Римского статута как правовой основы суда.

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Как сообщалось, в марте министры юстиции разных стран мира встретятся в Британии, чтобы обсудить практическую поддержку Международного уголовного суда в его расследованиях военных преступлений в Украине.