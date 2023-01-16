Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава МИД Германии заявила в Гааге, что хочет привлечь к ответственности руководство РФ

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 17:43
Глава МИД Германии заявила в Гааге, что хочет привлечь к ответственности руководство РФ
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет привлечь российское руководство к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда.

Об этом она заявила в своей речи в Гаагской академии международного права, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бербок заявила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Трибунал должен иметь возможность проводить расследования и судить российское руководство.

Реклама:

По словам Бербок, во время своего визита в Харьков на прошлой неделе она говорила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой о создании такой возможности вместе с некоторыми партнерами. Важно, чтобы это было дополнено международным компонентом. Например, размещение за пределами Украины при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей могло бы подкрепить беспристрастность и легитимность этого суда, подчеркнула министр.

"Специальная институция - это не идеальное решение, даже для меня. Но причина, по которой нам нужна эта специальная институция, заключается в том, что в нашем международном праве на данный момент существует лазейка", - сказала министр.

Бербок предложила реформу международного уголовного права, чтобы устранить правовой пробел. По ее словам, правовая база Международного уголовного суда в Гааге в среднесрочной перспективе должна быть скорректирована таким образом, чтобы преступление за агрессию также могло преследоваться без ограничений.

ВИДЕО ДНЯ

Одна из причин, по которой это в настоящее время это невозможно, заключается в том, что ни Россия, ни Украина не являются сторонами Римского статута как правовой основы суда.

Как сообщалось, в марте министры юстиции разных стран мира встретятся в Британии, чтобы обсудить практическую поддержку Международного уголовного суда в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Темы: ГерманияГаагский трибуналРосcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия сокращает налоги на 32 млрд евро, чтобы дать толчок экономике
В Германии расследуют, как их электроника оказалась в российских "Орланах" – СМИ
Рисовал свастику на машинах украинцев: в Баден-Бадене оштрафовали чиновника 
Последние новости
04:23
На Львовщине работала ПВО
04:05
По стране распространяется воздушная тревога из-за ракетной опасности
03:50
обновляется"Шахеды" долетели на запад страны
03:35
В России взлетели 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС
03:10
ЦНС: Похищенных из ВОТ детей, которых больными везли в поезде, перед этим вакцинировали российской вакциной
02:21
На востоке страны объявлена ракетная опасность
02:02
В МВФ сообщили готовы ли помочь Украине покрывать расходы на войну и мобилизацию
01:02
В Ассоциации украинских банков объяснили причины укрепления гривны
23:55
В Одессе во время дроновой атаки возник пожар в многоэтажке
23:30
Украина и Франция наращивают сотрудничество в сфере обороны
Все новости...
Реклама: