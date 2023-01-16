Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МИД Германии заявила в Гааге, что хочет привлечь к ответственности руководство РФ

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 18:43
АННАЛЕНА БЕРБОК. ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок хочет привлечь российское руководство к ответственности за развязанную против Украины войну с помощью международного специального суда.

Об этом она заявила в своей речи в Гаагской академии международного права, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

Бербок заявила, что суд за пределами Украины должен исходить из украинского уголовного права. Трибунал должен иметь возможность проводить расследования и судить российское руководство.

По словам Бербок, во время своего визита в Харьков на прошлой неделе она говорила со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой о создании такой возможности вместе с некоторыми партнерами. Важно, чтобы это было дополнено международным компонентом. Например, размещение за пределами Украины при финансовой поддержке партнеров и международных прокуроров и судей могло бы подкрепить беспристрастность и легитимность этого суда, подчеркнула министр.

"Специальная институция - это не идеальное решение, даже для меня. Но причина, по которой нам нужна эта специальная институция, заключается в том, что в нашем международном праве на данный момент существует лазейка", - сказала министр.

Бербок предложила реформу международного уголовного права, чтобы устранить правовой пробел. По ее словам, правовая база Международного уголовного суда в Гааге в среднесрочной перспективе должна быть скорректирована таким образом, чтобы преступление за агрессию также могло преследоваться без ограничений.

Одна из причин, по которой это в настоящее время это невозможно, заключается в том, что ни Россия, ни Украина не являются сторонами Римского статута как правовой основы суда.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, в марте министры юстиции разных стран мира встретятся в Британии, чтобы обсудить практическую поддержку Международного уголовного суда в его расследованиях военных преступлений в Украине.

Темы: ГерманияГаагский трибуналРосcиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Последняя российская атака повредила 9 блоков генерации электроэнергии – Шмыгаль

Пробили "дно" пропаганды: Украина направила ноту протеста в МИД Беларуси

Офис президента отправил Арестовича в отставку с должности советника

Президент Сербии призвал РФ прекратить вербовать сербов на войну против Украины

На Australian Open запретили флаги РФ после матча россиянки и украинки

обновленоВ Днепре завершили поиск людей под завалами: 44 погибли, еще 20 – пропали без вести

Все новости...
Германия
Моравецкий в Берлине призвал правительство Германии предоставить Украине все виды оружия
Министр обороны Германии подала в отставку
Мельник предложил Германии передать Украине истребители Tornado
Последние новости
18:22
По Киеву 14 января Россия ударила С-400 из Брянской области – Воздушные силы
18:21
Санкции ЕС остановят экономику России на десятилетия - президент Еврокомиссии
18:18
Залужный встретился с Милли в Польше
18:11
"єРобота": Кабмин внес изменения в порядки предоставления грантов бизнесу
18:08
Книжный Арсенал назвал самые красивые издания Украины в 2022 году
18:08
Бывший депутат из партии Януковича стал мэром российского Белгорода 
18:04
Будущее - торговые войны, где каждый за себя: как ковид и нападение на Украину меняют мир
18:04
Не только "Харьковские соглашения": суд заочно арестовал Януковича по делу Майдана
18:02
Уровень безработицы в Украине составляет около 30% – Минэкономики
18:01
видеоНа Киевщине под лед провалились четверо детей, двоих спасли
Все новости...