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Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 18:32
Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові
Фото РИА Новости

Двоє людей в окупованому селищі міського типу Новопсков на Луганщині загинули в неділю не через американську РСЗВ HIMARS, а через російську ракету С-300.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 16 січня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи".

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Деталі: Напередодні у терористичній організації "ЛНР"заявили, що о 7-й ранку 15 січня українські військові нібито обстріляли з HIMARS окуповане смт Новопсков, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок і загинули двоє мирних жителів 1981 і 1982 р.н.

Теми: Луганська областьЛНРвійнаГенштаб
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