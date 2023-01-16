Не HIMARS, а С-300: Генштаб спростував наклеп окупантів про жертв у Новопскові

Двоє людей в окупованому селищі міського типу Новопсков на Луганщині загинули в неділю не через американську РСЗВ HIMARS, а через російську ракету С-300.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 16 січня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "За наявною інформацією, у Новопскові Старобільського району Луганської області 15 січня під час застосування ворогом комплексу С-300 одна ракета впала на житловий будинок. Загинули дві цивільні особи".

Деталі: Напередодні у терористичній організації "ЛНР"заявили, що о 7-й ранку 15 січня українські військові нібито обстріляли з HIMARS окуповане смт Новопсков, внаслідок чого було зруйновано житловий будинок і загинули двоє мирних жителів 1981 і 1982 р.н.