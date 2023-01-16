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Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 18:32
Не HIMARS, а С-300: Генштаб опроверг клевету оккупантов о жертвах в Новопскове
Фото РИА Новости

Два человека в оккупированном поселке городского типа Новопсков Луганской области погибли в воскресенье не из-за американской РСЗО HIMARS, а из-за российской ракеты С-300.

Источник: вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 16 января

Дословно Генштаб ВСУ: "По имеющейся информации, в Новопскове Старобельского района Луганской области 15 января во время применения врагом комплекса С-300 одна ракета упала на жилой дом. Погибли два гражданских лица".

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Детали: Накануне в террористической организации "ЛНР" заявили, что в 7 утра 15 января украинские военные якобы обстреляли из HIMARS оккупированный пгт Новопсков, в результате чего был разрушен жилой дом и погибли двое мирных жителей 1981 и 1982 г.р.

Темы: Луганская областьЛНРвойнаГенштаб
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