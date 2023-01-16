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У Росії іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії РФ – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 19:03
У Росії іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії РФ – Генштаб ЗСУ
Армія РФ, фото з ТАСС

У Російській Федерації іноземців підкуповують швидким отриманням російського громадянства за вступ до російської армії, яка воює проти України. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 16 січня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії. 

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Також у Москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів у розмірі від 10 млн рублів". 

Деталі: Крім того, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття підрозділів з мобілізованими з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні. 

За даними Генштабу ЗСУ, в першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнер" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Тим часом у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей, за даними української сторони, російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

Теми: РосіявійнагромадянствоГенштаб
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