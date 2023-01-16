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У Росії іноземцям пропонують громадянство за вступ до армії РФ – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 20:03
Армія РФ, фото з ТАСС

У Російській Федерації іноземців підкуповують швидким отриманням російського громадянства за вступ до російської армії, яка воює проти України. 

Джерело: оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 16 січня

Дослівно Генштаб ЗСУ: "На території Росії іноземним громадянам, які перебувають в черзі на отримання громадянства Російської Федерації, пропонується добровільно призиватися до лав ворожого війська та автоматично отримати громадянство Росії. 

Також у Москві здійснюється тиск на комерційні структури з метою фінансової підтримки ворожих збройних сил через переказ коштів у розмірі від 10 млн рублів". 

Деталі: Крім того, на полігоні Кадамовський Ростовської області очікується прибуття підрозділів з мобілізованими з метою підготовки та подальшого комплектування частин та підрозділів російських окупаційних військ, що беруть участь у бойових діях в Україні. 

За даними Генштабу ЗСУ, в першу чергу доукомплектування стосуватиметься приватної військової компанії "Вагнер" та загонів "Барс", які постійно втрачають особовий склад в Україні.

Тим часом у населених пунктах тимчасово захопленої території Запорізької та Херсонської областей, за даними української сторони, російські загарбники посилюють контррозвідувальні та режимні заходи, проводять посилені перевірки місцевого населення. Особлива увага приділяється мобільним телефонам.

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Теми: РосіявійнагромадянствоГенштаб
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