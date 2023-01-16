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В России иностранцам предлагают гражданство за вступление в армию РФ – Генштаб ВСУ

Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 20:03
Армия РФ, фото с ТАСС

В Российской Федерации иностранцев подкупают быстрым получением российского гражданства за вступление в российскую армию, которая воюет против Украины. 

Источник: оперативная информация Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 16 января

Дословно Генштаб ВСУ: "На территории России иностранным гражданам, которые находятся в очереди на получение гражданства Российской Федерации, предлагается добровольно призываться в ряды вражеского войска и автоматически получить гражданство России. 

Также в Москве осуществляется давление на коммерческие структуры с целью финансовой поддержки вражеских вооруженных сил через перевод средств в размере от 10 млн рублей". 

Детали: Кроме того, на полигоне Кадамовский Ростовской области ожидается прибытие подразделений с мобилизованными с целью подготовки и дальнейшего комплектования частей и подразделений российских оккупационных войск, участвующих в боевых действиях в Украине. 

По данным Генштаба ВСУ, в первую очередь доукомплектование будет касаться частной военной компании "Вагнер" и отрядов "Барс", которые постоянно теряют личный состав в Украине.

Между тем в населенных пунктах временно захваченной территории Запорожской и Херсонской областей, по данным украинской стороны, российские захватчики усиливают контрразведывательные и режимные мероприятия, проводят усиленные проверки местного населения. Особое внимание уделяется мобильным телефонам.

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Темы: РосcиявойнагражданствоГенштаб
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