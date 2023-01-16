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Міноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які передадуть Україні

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 19:19

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео бойових стрільб танків Challenger 2, які планують передати Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"У рамках пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну ескадрон танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

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Глава Міноборони Бен Воллес у понеділок підтвердив, що Британія передасть ескадрон танків Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

Невелика кількість танків, взятих з запасів Британії, які налічують 227 одиниць, сама по собі не матиме великого значення на полі бою, але це буде перший випадок, коли будь-яка західна країна погодиться відправити свою важку бронетехніку в Україну.

Київ сподівається, що це прокладе шлях для позитивного рішення Німеччини. За даними агентства Bloomberg, федеральний уряд Німеччини наступного тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

За словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, вже п’ять країн готові передати Україні танки Leopard 2, але чекають рішення Німеччини.

Теми: Велика Британіязброявійна
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