Міноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які передадуть Україні

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало відео бойових стрільб танків Challenger 2, які планують передати Україні.

Про це пише "Європейська правда".

"У рамках пакету значної бойової потужності для прискорення успіху України Велика Британія відправить в Україну ескадрон танків Challenger 2. Ось хвилина того, як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", - йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

Глава Міноборони Бен Воллес у понеділок підтвердив, що Британія передасть ескадрон танків Challenge 2 із броньованими ремонтно-евакуаційними машинами.

15 січня в уряді Британії підтвердили плани передати Україні ескадрон з 14 танків Challenger 2 і близько 30 САУ калібру 155 мм AS90.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



