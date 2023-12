Минобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые передадут Украине

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео боевых стрельб танков Challenger 2, которые планируется передать Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

"В рамках пакета значительной боевой мощи для ускорения успеха Украины Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Глава Минобороны Бен Уоллес в понедельник подтвердил, что Британия передаст эскадрон танков Challenge 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Напомним, 15 января в правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

As part of a package of significant combat power to accelerate Ukrainian success, the UK will send a squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine.



Here’s a minute of the Challenger 2 doing what it does best.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/LOGHZpeDRf