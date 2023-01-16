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Минобороны Британии показало, на что способны танки Challenger 2, которые передадут Украине

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 19:19

Министерство обороны Великобритании опубликовало видео боевых стрельб танков Challenger 2, которые планируется передать Украине.

Об этом пишет "Европейская правда".

"В рамках пакета значительной боевой мощи для ускорения успеха Украины Великобритания отправит в Украину эскадрон танков Challenger 2. Вот минута того, как Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего", - говорится в сообщении ведомства в Twitter.

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Глава Минобороны Бен Уоллес в понедельник подтвердил, что Британия передаст эскадрон танков Challenge 2 с бронированными ремонтно-эвакуационными машинами.

Напомним, 15 января в правительстве Британии подтвердили планы передать Украине эскадрон из 14 танков Challenger 2 и около 30 САУ калибра 155 мм AS90.

Небольшое количество танков, взятых из запасов Британии, которые насчитывают 227 единиц, само по себе не будет иметь большого значения на поле боя, но это будет первый случай, когда западная страна согласится отправить свою тяжелую бронетехнику в Украину.

Киев надеется, что это проложит путь для положительного решения Германии.

Темы: Великобританияоружиевойна
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