Пентагон про надання далекобійних систем: Усвідомлюємо потребу України

Сполучені Штати розуміють потребу України в ураженні цілей, розташованих далі за лінією фронту, ніж сягають нинішні наявні системи, й ведуть відповідний діалог із українською стороною.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", заявив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль на зустрічі з журналістами в Києві в понеділок.

"Що стосується далекобійних систем, так званих ATACMS, то ми й далі чуємо зацікавленість у цих системах (від української сторони). На мою думку, корисно не зосереджуватись не стільки на цій конкретній системі, скільки на потребі уражати більш дальні цілі", – зазначив він.

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"Не буду вдаватись у подробиці, та скажу: ми усвідомлюємо цю потребу в нинішньому статусі, й ми обговорюємо те, як Україні впоратись із цим викликом. Не буду уточнювати, про які системи може йтись, але продовжимо відповідний діалог із українськими колегами", – додав представник Пентагону.

Раніше міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав надати Україні далекобійні ракети ATACMS і танки Leopard.

ЗМІ повідомляли, що Україна звернулася до США з проханням передати далекобійні ракетні системи ATACMS з умовою узгоджувати цілі, що будуть ними уражені.

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