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Пентагон о предоставлении дальнобойных систем: Осознаем нужды Украины

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 20:20
Пентагон о предоставлении дальнобойных систем: Осознаем нужды Украины
Colin Kahl, фото AFP via Getty Images

Соединенные Штаты понимают потребность Украины в поражении целей, расположенных дальше за линией фронта, чем достигают нынешние имеющиеся системы, и ведут соответствующий диалог с украинской стороной.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль на встрече с журналистами в Киеве в понедельник.

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность в этих системах (от украинской стороны). По моему мнению, полезно не сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели", - отметил он.

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"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", - добавил представитель Пентагона.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS и танки Leopard.

СМИ сообщали, что Украина обратилась к США с просьбой передать дальнобойные ракетные системы ATACMS с условием согласовывать цели, которые будут ими поражены.

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Пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия будет считать поставки Украине дальнобойных ракет вступлением США в войну.

Темы: СШАоружиеУкраинавойна
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