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За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати

Соня Лукашова, Олена РощінаПонеділок, 16 січня 2023, 20:33
За посаду директора НАБУ далі боротимуться 22 кандидати
Кандидати на директора НАБУ, фото конкурсної комісії

Комісія з відбору кандидатів на директора Національного антикорупційного бюро України після тестування загальних здібностей залишила 22 кандидатів із 50 допущених до тестування. 

Джерело: комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ на засіданні 16 січня

Деталі: 13-14 січня тестування загальних здібностей пройшло 49 кандидатів із 50 допущених за результатом попереднього етапу: 13 січня тестування пройшов 41 кандидат, а 14 січня – ще 8. Один кандидат надав комісії заяву про свою відсутність.

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16 січня комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ затвердила результати тестування загальних здібностей і оголосила рейтинг кандидатів за результатами проходження тестувань на знання законодавства та загальних навичок.

Комісія вирішила допустити до наступного етапу конкурсу кандидатів які розмістились з 1-го по 22-ге місце, оскільки кандидати, які розділили 19-22 місця, набрали однакову кількість балів і, відповідно до правил проведення конкурсу, також мають бути допущені до наступного етапу конкурсу.

Наступний етап – практичне завдання – буде відбуватися в один день одночасно для всіх кандидатів.

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До нього допущено таких кандидатів:

  1. Руслан Кравченко (244 рейтингових бали)
  2. Руслан Габрієлян (238)
  3. Сергій Гупяк (225)
  4. Вероніка Плотнікова (225)
  5. Семен Кривонос (224)
  6. Віктор Павлущик (223)
  7. Віталій Власюк (222)
  8. Олександр Цивінський (221)
  9. Олександр Вікул (219)
  10. Олександр Риковцев (219)
  11. Михайло Буртовий (219)
  12. Роман Осипчук (218)
  13. Анатолій Нестерцов (218)
  14. Сергй Наумюк (217)
  15. Ігор Ярчак (215)
  16. Олег Опішняк (211)
  17. Євген Теницький (210)
  18. Володимир Церковний (210)
  19. Максим Ворвуль (209)
  20. Юрій Бєлоусов (209)
  21. Олександр Руденко (209)
  22. Роман Удовиченко (209)

У першій п’ятірці: Руслан Кравченко – очільник Бучанської прокуратури, працював також у нині розформованій Головній військовій прокуратурі; Руслан Габрієлян – детектив НАБУ; Сергій Гупяк – співробітник ДБР, раніше – прокурор у Вінниці; Вероніка Плотнікова – працює у керівництві департаменту Офісу генпрокурора, який опікується розслідуваннями катувань та інших порушень з боку правоохоронців; Семен Кривонос – керівник Державної інспекції архітектури та містобудування.

Більшість кандидатів у списку – непублічні співробітники Антикорупційного бюро. 

Серед відомих осіб, які пройшли до наступного етапу – очільник департаменту воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, заступник голови Київщини, колишній адвокат Віталій Власюк.

Комісія доручила робочій групі запропонувати кандидатам подати майнові декларацій за 2021 рік та 2022 рік та оприлюднити інформацію про них: автобіографії, анкети, майнові декларації з урахуванням вимог законодавства.

Також комісія повідомила про результати розгляду звернень та скарг, які надійшли комісії. Заявники отримають індивідуальні відповіді на електронну пошту.

УП, доповнено
Теми: НАБУ
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