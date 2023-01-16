За должность директора НАБУ дальше будут бороться 22 кандидата
Комиссия по отбору кандидатов на директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.
Источник: комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ на заседании 16 января
Детали: 13-14 января тестирование общих способностей прошли 49 кандидатов из 50 допущенных по результатам предыдущего этапа: в пятницу тестирование прошел 41 кандидат, а в субботу – еще 8. Один кандидат подал комиссии заявление о своем отсутствии.
16 января комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ утвердила результаты тестирования общих способностей и объявила рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирования на знание законодательства и общих навыков.
Комиссия решила допустить к следующему этапу конкурса кандидатов, которые разместились с 1-го по 22-е место, поскольку кандидаты, которые разделили 19-22 места, набрали одинаковое количество баллов и, согласно правилам проведения конкурса, также должны быть допущены к следующему этапу конкурса.
Следующий этап – практическое задание – будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов.
К нему будут допущены такие кандидаты:
- Руслан Кравченко (244 рейтинговых балла)
- Руслан Габриелян (238)
- Сергей Гупяк (225)
- Вероника Плотникова (225)
- Семен Кривонос (224)
- Виктор Павлущик (223)
- Виталий Власюк (222)
- Александр Цивинский (221)
- Александр Викул (219)
- Александр Рыковцев (219)
- Михаил Буртовой (219)
- Роман Осипчук (218)
- Анатолий Нестерцов (218)
- Сергй Наумюк (217)
- Игорь Ярчак (215)
- Олег Опишняк (211)
- Евгений Теницкий (210)
- Владимир Церковный (210)
- Максим Ворвуль (209)
- Юрий Белоусов (209)
- Александр Руденко (209)
- Роман Удовиченко (209)
В первой пятерке: Руслан Кравченко – глава Бучанской прокуратуры, работал также в ныне расформированной Главной военной прокуратуре; Руслан Габриелян - детектив НАБУ; Сергей Гупяк – сотрудник ГБР, ранее – прокурор в Виннице; Вероника Плотникова – работает в руководстве департамента Офиса генпрокурора, который занимается расследованиями пыток и других нарушений со стороны правоохранителей; Семен Кривонос – руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.
Большинство кандидатов в списке – непубличные сотрудники Антикоррупционного бюро.
Среди известных лиц, которые прошли на следующий этап – глава департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, заместитель главы Киевской области, бывший адвокат Виталий Власюк.
Комиссия поручила рабочей группе предложить кандидатам подать имущественные декларации за 2021 год и 2022 год и обнародовать информацию о них: автобиографии, анкеты, имущественные декларации с учетом требований законодательства.
Также комиссия сообщила о результатах рассмотрения обращений и жалоб, поступивших в комиссию. Заявители получат индивидуальные ответы на электронную почту.