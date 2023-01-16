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За должность директора НАБУ дальше будут бороться 22 кандидата

Соня Лукашова, Елена РощинаПонедельник, 16 января 2023, 20:33
За должность директора НАБУ дальше будут бороться 22 кандидата
Кандидаты на директора НАБУ, фото конкурсной комиссии

Комиссия по отбору кандидатов на директора Национального антикоррупционного бюро Украины после тестирования общих способностей оставила 22 кандидатов из 50 допущенных к тестированию.

Источник: комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ на заседании 16 января

Детали: 13-14 января тестирование общих способностей прошли 49 кандидатов из 50 допущенных по результатам предыдущего этапа: в пятницу тестирование прошел 41 кандидат, а в субботу – еще 8. Один кандидат подал комиссии заявление о своем отсутствии.

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16 января комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора НАБУ утвердила результаты тестирования общих способностей и объявила рейтинг кандидатов по результатам прохождения тестирования на знание законодательства и общих навыков.

Комиссия решила допустить к следующему этапу конкурса кандидатов, которые разместились с 1-го по 22-е место, поскольку кандидаты, которые разделили 19-22 места, набрали одинаковое количество баллов и, согласно правилам проведения конкурса, также должны быть допущены к следующему этапу конкурса.

Следующий этап – практическое задание – будет происходить в один день одновременно для всех кандидатов.

ВИДЕО ДНЯ

К нему будут допущены такие кандидаты:

  1. Руслан Кравченко (244 рейтинговых балла)
  2. Руслан Габриелян (238)
  3. Сергей Гупяк (225)
  4. Вероника Плотникова (225)
  5. Семен Кривонос (224)
  6. Виктор Павлущик (223)
  7. Виталий Власюк (222)
  8. Александр Цивинский (221)
  9. Александр Викул (219)
  10. Александр Рыковцев (219)
  11. Михаил Буртовой (219)
  12. Роман Осипчук (218)
  13. Анатолий Нестерцов (218)
  14. Сергй Наумюк (217)
  15. Игорь Ярчак (215)
  16. Олег Опишняк (211)
  17. Евгений Теницкий (210)
  18. Владимир Церковный (210)
  19. Максим Ворвуль (209)
  20. Юрий Белоусов (209)
  21. Александр Руденко (209)
  22. Роман Удовиченко (209)

В первой пятерке: Руслан Кравченко – глава Бучанской прокуратуры, работал также в ныне расформированной Главной военной прокуратуре; Руслан Габриелян - детектив НАБУ; Сергей Гупяк – сотрудник ГБР, ранее – прокурор в Виннице; Вероника Плотникова – работает в руководстве департамента Офиса генпрокурора, который занимается расследованиями пыток и других нарушений со стороны правоохранителей; Семен Кривонос – руководитель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.

Большинство кандидатов в списке – непубличные сотрудники Антикоррупционного бюро. 

Среди известных лиц, которые прошли на следующий этап – глава департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, заместитель главы Киевской области, бывший адвокат Виталий Власюк.

Комиссия поручила рабочей группе предложить кандидатам подать имущественные декларации за 2021 год и 2022 год и обнародовать информацию о них: автобиографии, анкеты, имущественные декларации с учетом требований законодательства.

Также комиссия сообщила о результатах рассмотрения обращений и жалоб, поступивших в комиссию. Заявители получат индивидуальные ответы на электронную почту.

УП, дополнено
Темы: НАБУ
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