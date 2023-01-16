Путін наказав Герасимову захопити Донбас до березня – представник ГУР

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів, що російський диктатор наказав новопризначеному командувачу окупаційних військ в Україні Валерію Герасимову захопити Донбас до березня.

Джерело: Юсов в ефірі телеканалу FREEDOM і в ефірі 24 каналу

Пряма мова: "Все-таки ми можемо говорити про пріоритетний для рашистів напрямок - це Донбас. Чергові терміни, які він визначає вже для Герасимова, скажімо, як нового керівника війни проти України, й Герасимов опускає ці цілі вже нижче, - це мета захоплення Донбасу і формування там певної зони безпеки, вже до березня місяця.

Реклама:

Це не перші строки. Кожен раз ці строки переносились. Ось уже рік буде з початку повномасштабного вторгнення і рік від як вони "три дні беруть Київ". Нічого не вийде і цього разу".

Деталі: За словами Юсова, російський диктатор не відмовився від планів із знищення України як незалежної держави, а українців - як нації.

Представник ГУР вважає, що Путін готує Росію до затяжної війни проти України.

ВІДЕО ДНЯ

Юсов розповів, що Росія має різні сценарії та напрямки можливого повторного нападу, але більшість інформації у Мережі – неправдива.

Пряма мова: "Ворог готує різні сценарії. І частково займається, зокрема, дезінформацією, роблячи вкидання через різні інструменти тих чи інших напрямків, щоб дезорієнтувати нас.

Від дуже "екзотичних", як, наприклад, десант на Одесу. Тому що станом зараз це виглядає суїцидальним напрямком для ворога. Проте ми бачили й інші їхні суїцидальні дії".