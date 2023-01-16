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Путин приказал Герасимову захватить Донбасс до марта – представитель ГУР

Алена МазуренкоПонедельник, 16 января 2023, 20:58
Путин приказал Герасимову захватить Донбасс до марта – представитель ГУР
Getty Images

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что российский диктатор приказал новоназначенному командующему оккупационных войск в Украине Валерию Герасимову захватить Донбасс до марта. 

Источник: Юсов в эфире телеканала FREEDOM и в эфире 24 канала

Прямая речь: "Все-таки мы можем говорить о приоритетном для рашистов направлении - это Донбасс. Очередные сроки, которые он определяет уже для Герасимова, скажем, как нового руководителя войны против Украины, и Герасимов опускает эти цели уже ниже, - это цель захвата Донбасса и формирования там определенной зоны безопасности, уже до марта месяца.

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Это не первые сроки. Каждый раз эти сроки переносились. Вот уже год будет с начала полномасштабного вторжения и год как они "три дня берут Киев". Ничего не получится и на этот раз".

Детали: По словам Юсова, российский диктатор не отказался от планов по уничтожению Украины как независимого государства, а украинцев - как нации. 

Представитель ГУР считает, что Путин готовит Россию к затяжной войне против Украины.

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Юсов рассказал, что Россия имеет различные сценарии и направления возможного повторного нападения, но большинство информации в Сети - ложная.

Прямая речь: "Враг готовит различные сценарии. И частично занимается, в частности, дезинформацией, делая вброс через различные инструменты тех или иных направлений, чтобы дезориентировать нас.

От очень "экзотических", как, например, десант на Одессу. Потому что по состоянию сейчас это выглядит суицидальным направлением для врага. Однако мы видели и другие их суицидальные действия".

Темы: ПутинвойнаРосcияразведка
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