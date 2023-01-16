Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Канада поки не обговорює постачання Leopard 2 в Україну – Трюдо

"Європейська правда"Понеділок, 16 січня 2023, 22:06

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив у понеділок, що канадський уряд наразі не розглядає питання про відправку танків Leopard 2.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Global News.

"Ми розглянемо всі запити від України, але ми ще не готові до цього, щодо танків Leopard 2. Але ми тут для того, щоб надати Україні те, що їй потрібно, щоб вона могла перемогти Росію", – зазначив Трюдо.

Раніше в понеділок радник офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю газеті The Globe and Mail заявив, що Київ звернеться до Оттави з проханням надати власні танки Leopard 2 й "оптимістично налаштований" щодо позиції Німеччини з цього питання.

Реекспорт Leopard 2 вимагає схвалення німецького уряду, оскільки саме в Німеччині виготовляють цей бойовий танк. Через це інші країни, які придбали ці танки, не можуть відправити їх в Україну без дозволу Берліна.

Нагадаємо, минулого тижня Польща оголосила, що готова передати Україні роту основних бойових танків Leopard у межах коаліції з партнерами. Та в п'ятницю уряд Німеччини заявив, що поки не отримував офіційного запиту від Польщі на постачання основного бойового танка Leopard в Україну.

Водночас, за даними джерел Bloomberg, федеральний уряд Німеччини цього тижня може оголосити рішення стосовно постачання Україні західних танків.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: зброяКанадаУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 

У середу обмеження світла в Україні очікуються на рівні вівторка, дефіцит суттєвий – Yasno

фотоУ Німеччині на протесті екоактивістів затримали Грету Тунберг

Путін дав добро на вихід Росії з договорів Ради Європи

доповненоЗалужний вперше зустрівся з Міллі, виїхавши за кордон

Колишній депутат із партії Януковича став мером російського Бєлгорода  

Усі новини...
зброя
Білий дім про надання Україні далекобійних систем: Усвідомлюємо потребу України
Міноборони Британії показало, на що здатні танки Challenger 2, які передадуть Україні
Британія надала Україні пакет допомоги: танки Challenger 2 дозволять перейти до вигнання військ РФ
Останні новини
22:35
У Нідерландах затримали одного з ключових бойовиків ІДІЛ, якому інкримінують воєнні злочини
22:11
Зеленському доповіли: Удар по будинку в Дніпрі завдано російською ракетою Х-22 
21:49
Членство України в НАТО запобігло б війні – прем'єрка Фінляндії
21:43
У Москві поліція схопила 4 осіб біля пам'ятника Лесі Українці
21:25
У середу обмеження світла в Україні очікуються на рівні вівторка, дефіцит суттєвий – Yasno
21:22
Російський штурмовик Су-25 знищено під Соледаром – Повітряні сили
20:53
Прем'єр Нідерландів підтвердив наміри передати Україні ЗРК Patriot
20:40
Які зарплати у вчителів та директорів: дані по регіонах
20:37
Київ і Прага домовились про залучення чеського бізнесу для відбудови України
20:35
Американці пообіцяли підготувати кадри для Patriot за 10 тижнів – Резніков
Усі новини...