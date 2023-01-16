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Канада пока не обсуждает поставки Leopard 2 в Украину – Трюдо

"Европейская правда"Понедельник, 16 января 2023, 22:06

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в понедельник, что канадское правительство пока не рассматривает вопрос об отправке танков Leopard 2.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Global News.

"Мы рассмотрим все запросы от Украины, но мы еще не готовы к этому, относительно танков Leopard 2. Но мы здесь для того, чтобы предоставить Украине то, что ей нужно, чтобы она могла победить Россию", - отметил Трюдо.

Ранее в понедельник советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью газете The Globe and Mail заявил, что Киев обратится к Оттаве с просьбой предоставить собственные танки Leopard 2 и "оптимистично настроен" относительно позиции Германии по этому вопросу.

Реэкспорт Leopard 2 требует одобрения немецкого правительства, поскольку именно в Германии изготавливают этот боевой танк. Поэтому другие страны, которые приобрели эти танки, не могут отправить их в Украину без разрешения Берлина.

Напомним, на прошлой неделе Польша объявила, что готова передать Украине роту основных боевых танков Leopard в рамках коалиции с партнерами. Но в пятницу правительство Германии заявило, что пока не получало официального запроса от Польши на поставку основного боевого танка Leopard в Украину.

В то же время, по данным источников Bloomberg, федеральное правительство Германии уже на этой неделе может объявить решение о поставках Украине западных танков.

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Темы: оружиеКанадаУкраинавойна
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